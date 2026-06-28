В Москве выпускница впервые в истории ЕГЭ набрала 500 баллов

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Выпускница столичной школы №1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов на ЕГЭ по пяти предметам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 28 июня.

Девушка получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам градоначальника, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

В средней школе Екатерина занималась по программе математической вертикали, затем перешла в инженерный предпрофессиональный класс. В её портфолио — победа в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также призовые места на олимпиаде «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Будущую профессию выпускница хочет связать с точными науками. Из направлений она рассматривает биофизику, биоинформатику и наноинженерию, среди вузов — МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.