Президент Сербии Вучич объявил о намерении уйти в отставку

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Президент Сербии Александр Вучич объявил, что намерен уйти в отставку в ближайшие недели и готовится к новым выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу перед зданием Скупщины в Белграде прошла массовая акция «Сербия, одна семья» в поддержку курса Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. По данным МВД, на мероприятие пришли около 207 тысяч человек.

«Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года... Наш победный список на предстоящих выборах будет называться "Объединённая Сербия"», — сказал Вучич собравшимся.

При этом президент не уточнил, идет ли речь о парламентских или президентских выборах и когда именно они состоятся.

Полномочия Вучича истекают весной 2027 года, однако он уже заявлял о готовности сложить их досрочно. По закону, в случае отставки выборы должны пройти в течение 90 дней. Ранее глава государства говорил о возможных парламентских выборах между концом сентября и серединой ноября. Требование о досрочном голосовании звучит и со стороны протестующих — студентов и сторонников оппозиции. Акции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года.