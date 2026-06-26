«Родина честных людей» разорвала дипломатические связи с Францией

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Буркина-Фасо прекращает дипломатические отношения с Францией. Министр коммуникаций страны Гилберта Уэдраого заявил, что Париж не соблюдает принципы уважения и невмешательства. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 июня.

О причинах конфликта не сообщается. Буркина-Фасо в 1960 году получила независимость от Франции. До 1984 года страна называлась Верхняя Вольта, затем было принято найти универсальное имя. Буркина-Фасо переводится, как «родина честных людей».