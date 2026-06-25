Учёные: склонные к сплетням и манипуляциям люди чаще оказываются в отношениях

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Люди, которые склонны к сплетням, манипуляциям и другим формам социальной агрессии, чаще вступают в романтические отношения и имеют детей. К такому выводу пришли учёные из Польши. Результаты исследования опубликованы в журнале Evolutionary Psychological Science.

В опросе приняли участие 1 497 человек в возрасте от 18 до 81 года, представляющие разные социальные группы. Исследователи обнаружили, что участники, показавшие более высокий уровень агрессивных стратегий, чаще находились в отношениях. Это оказалось характерно как для мужчин, так и для женщин.

Авторы работы отмечают, что социальная агрессия может выступать своего рода инструментом конкуренции среди людей одного пола, а также помогать удерживать партнёра внутри пары.