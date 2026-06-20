В России признали запрещёнными сайты с незаконной продажей оружия и боеприпасов

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Московский суд удовлетворил иски межрайонной прокуратуры и признал незаконной информацию о продаже оружия, размещённую на нескольких сайтах. Об этом говорится в материалах суда, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Как установили правоохранительные органы, на ряде интернет‑площадок предлагали незаконно приобрести огнестрельное и травматическое оружие, а также различные боеприпасы. Доступ к сайтам был свободным, регистрация не требовалась, а лицензии, необходимые для покупки и хранения оружия, не запрашивались. Информация размещалась на русском языке, и приобрести товар мог любой пользователь сети.

При этом владельцев доменных имён, на которых находились площадки, установить не удалось. Суд признал размещённые материалы запрещёнными к распространению и удовлетворил административные иски прокуратуры.