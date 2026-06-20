Археологи нашли в Британии следы древнего сооружения — возможного «прототипа» Стоунхенджа

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Археологи в Великобритании заявили о находке, которая может изменить представления о зарождении ритуальной архитектуры неолита. Об этом пишет издание, ссылаясь на результаты нового исследования. Об этом пишет NewScientist.

По данным учёных, в пяти километрах к северо‑востоку от Стоунхенджа были обнаружены несколько ям с керамикой эпохи позднего неолита. Радиоуглеродный анализ показал датировку около 2950 года до нашей эры — на 500 лет раньше возведения древней части самого Стоунхенджа. Две ямы выделялись из общей группы: они сужались книзу и были полностью заполнены меловыми обломками. В одной нашли древесный уголь ясеня. Археологи считают, что углубления служили для установки многометровых деревянных столбов, которые закрепляли в земле обломками мела.

Исследователи заметили, что между ямами около 120 метров, а линия, соединяющая их, указывает на северо‑восток под углом 48 градусов — именно там в середине лета поднимается солнце. Независимые эксперты подтвердили: совпадение крайне маловероятно, вероятность случайности составляет менее 0,5 %. Это может означать, что на месте находился деревянный «прототип» Стоунхенджа, связанный с солнечными наблюдениями.

Учёные предполагают, что люди неолита освоили отслеживание движения Солнца раньше, чем считалось. Найденные следы сооружения могут стать ключом к новым открытиям о ритуальной архитектуре той эпохи.