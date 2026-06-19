Президент Польши отобрал у Зеленского орден, который главе Украины вручил Дуда

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Президент Польши лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА — запрещённая в России экстремистская организация). Об этом Кароль Навроцкий заявил в специальном обращении, сообщает РИА Новости в пятницу, 19 июня.

«Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена Белого Орла. Поэтому, после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооружённых Сил Украины названия «Героев УПА» (запрещённая в России экстремистская организация), по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», — сказал Навроцкий.

Украинский лидер получил награду, «в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всеобъемлющих отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, а также его стойкость в защите неотъемлемых прав человека» в 2023-м году из рук предыдущего президента Польши Анджея Дуды.

В Варшаве считают, что присвоение одному из подразделений названия, относящегося к УПА (запрещённая в России экстремистская организация) имеет значение, далеко выходящее за рамки внутренних дел Киева, и напомнили о многочисленных мирных жертвах среди этнических поляков на территории Украины в годы Второй мировой войны.

«Жертв невозможно предавать молчанием. Это могилы, о которых нельзя забыть. Это исторические раны, которые требуют правды, памяти и уважения. Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия (запрещённая в России экстремистская организация) остаётся прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершённые в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны. Факты таковы, что по меньшей мере 100 тысяч граждан Польши были убиты на Волыни только за то, что были поляками или евреями, либо представителям других национальных меньшинств», — отметил Навроцкий.