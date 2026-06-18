Туск заявил, что решение о размещении постоянной военной базы США в Польше пока не принято

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Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что Вашингтон позитивно отреагировал на инициативу Варшавы, однако окончательного решения о создании постоянной базы США пока нет. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк‑Камыш сообщил, что США благосклонно восприняли предложение о размещении на польской территории постоянной американской базы. Туск подтвердил, что реакция Вашингтона оказалась быстрее и позитивнее, чем он ожидал.

«Я являюсь оптимистом, но не ожидал такой быстрой и такой позитивной реакции на наши решения о подготовке Польши к организации постоянной базы», — сказал он.

Тем не менее, премьер подчеркнул, что говорить об окончательном согласии США пока рано: «Это ещё не является окончательным решением. Министр Хексет честно говорит, что ещё нужны детали, но мы находимся на очень хорошей дороге, чтобы получить решение о постоянной американской базе».

Сейчас в Польше размещены около 10 тысяч американских военных, которые находятся там на ротационной основе.