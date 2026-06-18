Рядом со Стоунхенджем нашли возможный прототип древнего каменного круга

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Археологи обнаружили на юге Англии сооружение, которое могло появиться раньше Стоунхенджа и повлиять на его замысел. Об этом Associated Press пишет в четверг, 18 июня.

Место находится недалеко от знаменитого каменного круга. По данным британских археологов, там стояли два деревянных столба примерно в 120 метрах друг от друга: один был ориентирован на восход солнца в летнее солнцестояние, другой — на закат в зимнее. Исследователи считают, что памятник появился примерно за 500 лет до Стоунхенджа. При раскопках также обнаружили керамику, кости животных и редкий дискообразный нож.

Руководитель работ Фил Хардинг считает, что площадка могла быть центром крупных религиозных собраний. Материалы опубликовали перед летним солнцестоянием — в это время к Стоунхенджу ежегодно приезжают тысячи людей, чтобы встретить самый длинный день в году в Северном полушарии.

Стоунхендж остаётся одним из самых узнаваемых памятников британской истории и культуры. На Солсберийской равнине его начали создавать около пяти тысяч лет назад. Самую известную часть комплекса возвели в позднем неолите — примерно в 2500 году до нашей эры.