Спасатели рассказали, где клещи поджидают свою жертву

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Клещи способны уловить запах своей жертвы с расстояния в 10 метров, чаще всего паразиты устраивают «засады» на обочинах дорог. Об этом РИА Новости рассказали в «Мособлпожспасе» во вторник, 16 июня.

«Рабочими точками» кровососов являются хвойные леса, лесополосы вдоль автотрасс, луга, скверы, овраги, а также сырые затенённые участки с густой растительностью возле рек, озёр и прудов. Наибольшую активность клещи проявляют перед дождём, в пасмурную погоду, а в солнечные дни выходят на охоту утром и вечером. Атаковать членистоногие предпочитают с высокой травы и нижних веток кустарников, замирая в характерной для этого позе.

«Собираясь на природу, следуйте простым мерам безопасности: надевайте светлую одежду — на ней клеща легче заметить; в лесу лучше всего подойдут высокие резиновые сапоги; верхнюю часть одежды следует тщательно заправить в штаны, а штаны — в сапоги; голову закройте косынкой или кепкой, обязательно убрав под них волосы; а главное — перед прогулкой обработайте вещи специальными защитными средствами», — напомнили спасатели простые правила.