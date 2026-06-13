У берегов Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в верёвках

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У полуострова Рыбачий в Мурманской области специалисты освободили краснокнижного горбатого кита, который запутался в верёвках. Об этом сообщили в региональном министерстве информационной политики, пишет РИА Новости в субботу, 13 июня.

Руководитель операции Антон Юрманов рассказал, что спасатели использовали телескопический шест с режущим инструментом — устройство, специально созданное для освобождения китов от рыболовных снастей. Команде удалось подцепить и разрезать верёвку, не нанеся животному вреда.

По словам эксперта, распутывание такого крупного млекопитающего — сложная и опасная процедура, проводимая по международным протоколам. На этот раз операция заняла несколько часов и прошла утром в субботу. В ней участвовали сертифицированные спасатели из сахалинской группы помощи морским животным «Друзья Океана» АНО «Бумеранг». Эти же специалисты два года назад освободили знаменитого кита Станислава.

В ведомстве отметили, что команда действовала быстро и слаженно, используя специальные техники безопасного распутывания. По предварительным данным, кит не получил серьёзных травм.

После освобождения животное ушло в открытое море. Специалисты считают, что благодаря своевременной помощи его шансы на полное восстановление высоки.

Запутавшегося в верёвках кита сначала заметили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня, позже его видели у острова Кильдин. Для проведения спасательной операции в Мурманск вызвали команду экспертов с Сахалина.