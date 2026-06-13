Учёный рассказал, почему шаровая молния может залететь в дом

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Шаровая молния способна залететь в дом через печную трубу: её затягивает внутрь конвекционным потоком. Об этом рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН Владимир Бычков.

По его словам, шаровые молнии чаще всего возникают летом — в период гроз с июня по август. Учёный отметил, что любое атмосферное разрядное явление может породить такую молнию.

«Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдёт с потоком воздуха или не погаснет», — пояснил Бычков.

Он подчеркнул, что при появлении шаровой молнии в помещении не стоит пытаться приблизиться к ней, ловить или снимать на видео. «Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет», — сказал учёный.

Бычков напомнил, что живёт такое явление около 20 секунд, несёт высокий заряд, а его энергия сравнима с мощностью нескольких взрывчаток. При лёгком отношении к мерам безопасности встреча с шаровой молнией может закончиться смертельно.