Учёные выяснили, что мозг может выполнять две сложные задачи одновременно

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Исследователи из Джорджтаунского университета в США пришли к выводу, что человеческий мозг способен справляться сразу с двумя трудными заданиями. К такому результату они пришли после долгосрочного эксперимента. Об этом пишет Neuroscience News.

Учёные обучали добровольцев распознавать разные модели машин на протяжении пяти–десяти недель. За это время участники выполнили более 30 тысяч заданий. До и после эксперимента работу мозга сканировали с помощью фМРТ и ЭЭГ.

В начале исследования у испытуемых активно работала префронтальная кора — область, связанная с концентрацией и принятием решений. Спустя несколько недель мозг перестроился: во время выполнения сложной задачи активировалась уже височная кора, отвечающая за распознавание объектов и работу с долговременной памятью.

«Мы показали, что нейронные связи изменяются таким образом, что мозг может выполнять две задачи одновременно. Это и есть настоящая многозадачность», — рассказал профессор Максимилиан Ризенхубер, ведущий автор работы.