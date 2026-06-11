Учёные связали плохой сон с ощущением собственной старости

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Люди, которые плохо отдыхают ночью, чаще чувствуют себя старше своего реального возраста. Об этом со ссылкой на исследование Национального фонда сна США, опубликованное в журнале Sleep, пишет «Газета.Ru» в четверг, 11 июня.

Учёные проанализировали данные более трёх тысяч взрослых добровольцев. Участников спросили, на сколько лет они себя ощущают, а затем сравнили ответы с жалобами на бессонницу, дневную усталость, нерегулярный режим и общее самочувствие.

Выяснилось, что ощущение «лишних лет» чаще встречалось у тех, кто плохо восстанавливается ночью. Такие люди просыпались разбитыми, жаловались на сбитый график и труднее сохраняли бодрость днём. Авторы подчёркивают: эту связь нельзя объяснить только реальным возрастом, полом, настроением, депрессией или тревожностью.

Участники, которые чувствовали себя старше, также чаще сообщали о хронических болях, ухудшении самочувствия и других физических симптомах. Исследователи считают, что сон может быть одним из звеньев между субъективным возрастом и состоянием организма.

Особое внимание специалисты обращают на стабильный режим сна. Предыдущие работы показывали, что регулярность может быть для здоровья не менее важной, чем количество часов в постели.