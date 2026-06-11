В Кремле заявили, что зарубежные сервисы могут вернуться в РФ по примеру Roblox

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Зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования местного законодательства. Об этом, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет ТАСС в четверг, 11 июня.

«История с Roblox чётко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta* возобновить работу в РФ.

*Деятельность Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.