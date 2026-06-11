Тепловой удар может оставить последствия на всю жизнь — учёные

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Тепловой удар может привести к необратимым повреждениям мозга, сердца, печени, почек и других органов. Иногда последствия остаются с человеком на всю жизнь, рассказали в пресс-службе Пермского Политеха в четверг, 11 июня.

Критическое перегревание наступает, когда температура тела поднимается до 40 градусов и выше. У человека может покраснеть и стать сухой кожа, появляются спутанность сознания, судороги, возможен обморок. Такое состояние развивается не только под прямыми лучами солнца: причиной могут стать физическая нагрузка или работа в душном помещении, даже в тени.

Особенно опасно обезвоживание. При нехватке жидкости кровь сгущается, и организм хуже охлаждается через кожу. Сначала влаги выходит меньше, а затем мозг может остановить работу потовых желёз, чтобы сберечь ресурсы для сердца и нервной системы. После этого тело начинает быстро перегреваться — примерно на один градус за 10–15 минут.

«Даже при небольшом тепловом истощении система терморегуляции уже даёт сбой, стремительно приближая температуру тела к критическому порогу за 10–15 минут. При этом человек может чувствовать себя нормально, продолжать находиться на жаре и потерять сознание и способность к самоохлаждению ещё до того, как поймёт серьёзность ситуации», — говорит профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

При температуре около 41,5 градуса в организме начинается разрушение белков. По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, из-за этого клетки массово гибнут. В первую очередь страдают нейроны мозга, печень и почечные канальцы, поэтому без срочной помощи возможны необратимые повреждения внутренних органов.

Первыми признаками перегрева могут быть слабость, сонливость, пульсирующая головная боль, жажда, сухость во рту, головокружение, нарушение координации, учащённое дыхание или сердцебиение, покраснение кожи. При таких симптомах нужно уйти в тень или прохладное помещение, расстегнуть тесную одежду, пить прохладную воду маленькими глотками и охлаждать тело влажными компрессами или обтираниями. Скорую следует вызывать при спутанности сознания, галлюцинациях, обмороке, судорогах, рвоте, температуре около 40 градусов, одышке или перебоях в работе сердца.

Жаропонижающие при тепловом ударе давать нельзя: они не помогают при физическом перегреве и могут навредить. Лариса Волкова объясняет, что ибупрофен на фоне обезвоживания способен повредить почки и вызвать внутреннее кровотечение, а парацетамол при тепловом стрессе становится токсичным для печени. До приезда медиков человека нужно постепенно охлаждать. Подойдут ванна с водой около 20–22 градусов, влажные простыни, обдув вентилятором и компрессы на шею, подмышки, пах и голову.

В группе риска находятся пожилые люди, дети до пяти лет, люди с лишним весом, болезнями сердца, сосудов, эндокринной или нервной системы. Опасность повышают стресс, алкоголь, курение, а также некоторые лекарства, включая мочегонные и антидепрессанты. Чтобы снизить риск перегрева, специалисты советуют носить светлую одежду из натуральных тканей, защищать голову, пить воду до появления жажды, избегать спиртного и кофеина, чаще отдыхать в тени и не нагружать организм в самое жаркое время дня.