Из-за сбоев в работе терминалов в России стали чаще снимать наличные — ЦБ

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В России вырос спрос на наличные, в том числе из-за перебоев с мобильным интернетом и проблем с терминалами в магазинах и кафе. Об этом, ссылаясь на зампреда Центробанка Алексея Заботкина, пишут «Ведомости».

Прирост наличных с января оказался выше, чем за сопоставимые периоды 2024-го и 2025-го. В Банке России не считают ситуацию беспрецедентной: по динамике она скорее напоминает начало 2023-го.

Доля наличных в денежной массе за год изменилась незначительно: раньше показатель составлял около 14%, сейчас — примерно 14,4%, и он всё ещё ниже уровня конца 2024 года. Заботкин объяснил это потребностью людей в деньгах для обычных расходов и небольшого запаса. Особенно заметным такой спрос становится, когда оплатить покупку картой или телефоном не получается из-за проблем со связью или работой терминалов.

В ЦБ считают, что сам по себе рост объёма наличных — нормальное явление. Когда экономика растёт, больше становится и денег на руках, и средств на депозитах, и денежной массы в целом. Отсутствие такой динамики, скорее, могло бы говорить о спаде, добавил зампред Банка России.