В России снова заработал Roblox

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В России снова открыли доступ к игровой платформе Roblox. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минцифры РФ, пишет Интерфакс в среду, 10 июня.

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. <...> Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры», — заявили в министерстве.