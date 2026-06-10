В России снова заработал Roblox

В России снова открыли доступ к игровой платформе Roblox. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минцифры РФ, пишет Интерфакс в среду, 10 июня.
«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. <...> Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры», — заявили в министерстве.
По данным ведомства, Roblox ввёл дополнительные меры для детей, в том числе ограничение доступа к играм по возрастным группам. В компании также обязались бороться с распространением нежелательного контента.
Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре прошлого года. Ведомство объясняло это тем, что на платформе находили материалы с оправданием экстремизма и терроризма, а также призывы к насилию. После блокировки глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что из-за таких мер «каждый второй ребёнок хочет уехать из России».