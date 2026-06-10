Решение принимают сгоряча: в Госдуме предлагают спасать браки бесплатной медиацией

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В России может появиться бесплатная услуга медиации для супругов, решивших развестись. С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, пишет ТАСС в среду, 10 июня.

Парламентарий отметила, что решение о разводе нередко принимается эмоционально, и позже супруги жалеют об этом. Сейчас суд может предоставить мужу и жене до трёх месяцев на примирение, однако, по словам Останиной, в этот период люди зачастую просто ждут завершения процедуры и не получают никакой поддержки.

«Я за то, чтобы медиация была, это признал и министр юстиции Чученко, но пока формат присутствия медиатора обязательно при разводе у нас отсутствует на государственном уровне. Понятно, что она должна быть добровольная, но органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить семью. <...> Конечно, должна быть процедура за бюджетный счет, бесплатная для самих супругов», — сказала депутат.

Она напомнила, что закон о медиации в России есть, однако обязательной медиации при разводе через ЗАГС пока не предусмотрено. Попытки включить услугу в перечень социальных оказались безуспешными — это автоматически относило бы супругов к категории нуждающихся, отмечает Останина.

По её словам, людей также отпугивает необходимость оплачивать работу медиатора: «И так пошлина платится 5 тысяч рублей за развод, а ещё платить медиатору». Депутат подчеркнула, что специалист мог бы помочь супругам разобраться в ситуации и избежать поспешных решений, которые позже вызывают сожаление.