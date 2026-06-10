Юрист объяснил, на что можно потратить материнский капитал

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Материнский капитал можно использовать на образование ребёнка — от детского сада до вуза. Об этом РИА Новости рассказала юрист‑переводчик, эксперт Союза юристов‑блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Алина Шляпина.

По её словам, средства разрешено направлять на оплату детского сада, школы, дополнительных занятий, кружков, работу репетиторов, обучение в вузе, а также аренду жилья на время учёбы. Дошкольное образование доступно сразу после рождения, остальные программы — с трёх лет. Кроме того, учащемуся должно быть не больше 25 лет, отметила Шляпина.

Чтобы воспользоваться маткапиталом, родителю или законному представителю нужно заключить договор с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, который оказывает такие услуги. При этом, добавила юрист, в ряде случаев заключать договор не требуется — если учебное учреждение подключено к электронному обмену с Социальным фондом. В этом случае фонд самостоятельно проверит документы и перечислит средства.