Неугодные @: в России введут штрафы для сайтов за вход через Gmail и другие иностранные сервисы

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Российские сайты и приложения будут штрафовать, если они не переведут авторизацию пользователей на разрешённые законом способы. Об этом Интерфакс пишет во вторник, 9 июня.

Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях. За нарушение владельцев ресурсов будут наказывать рублём: физических лиц — на 10–20 тысяч, должностных — на 30–50 тысяч, компании — на 500–700 тысяч рублей. Как пояснил первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, речь идёт о тех, кто уже два года игнорирует требования.

Сейчас пользователи из России должны авторизоваться через номер мобильного телефона, «Госуслуги», биометрию или российский сервис входа. По словам Горелкина, инициатива должна снизить зависимость Рунета от решений из недружественных стран.

Такие же штрафы документ вводит за неправильное использование рекомендательных технологий. Владельцы приложений и сайтов должны предупреждать пользователей о работе таких алгоритмов, публиковать правила их применения и указывать контакты для юридически значимых сообщений. За повторные нарушения суммы вырастут: с компаний могут взыскать до 1,4 млн рублей. Если предписание Роскомнадзора отключить механизм игнорируют дважды, планка поднимается до 2,8 миллиона.