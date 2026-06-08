В Италии учёные испекли хлеб из того, что нашли в кишечнике древней мумии: теперь им хочется пива

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Итальянские учёные выделили дрожжи из образцов кишечника древней мумии и приготовили на их основе закваску. Об этом, ссылаясь на исследование в журнале Microbiome, пишет CBS News.

Этци, которого также называют Ледяным человеком, нашли в 1991 году в Южном Тироле. Останки пролежали во льду 5 300 лет и хорошо сохранились. После обнаружения мумию продолжают держать при низкой температуре — так исследователи могут изучать её ткани и уцелевшие в них микроорганизмы.

Учёные взяли несколько образцов из кишечника Этци и размножили микроорганизмы в лабораторном холодильнике. Затем из полученной «закваски очень хорошего качества» испекли хлеб. Ведущий автор исследования Мохамед Сархан объяснил, почему находка оказалась особенно ценной для науки:

«Приспособленные к холоду дрожжи размножаются. Некоторые бактерии колонизировали его (Этци — ред.) ткани и сохранялись в них на протяжении десятилетий. Мумия в самом прямом смысле является живым биологическим интерфейсом — точкой соприкосновения древнего мира и настоящего, где микробы пятитысячелетней давности сосуществуют с организмами, появившимися в прошлом десятилетии».

На выпечке исследователи останавливаться не планируют. По словам Сархана, теперь они думают сварить на дрожжах, найденных в мумии, пиво.