В США программистка добилась освобождения от ИИ на работе по религиозным и этическим причинам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В США разработчице программного обеспечения разрешили не пользоваться ИИ на работе после того, как она сослалась на религиозные, экологические и этические возражения. Об этом пишет Business Insider.

Эрин Маус из Северной Каролины работает в крупной компании в сфере технологий и развлечений. В апреле она попросила сделать для неё исключение, объяснив, что обязательное использование ИИ противоречит её взглядам как унитарианки-универсалистки. Перед обращением к боссу она консультировалась с юристом по трудовому праву и священником местной общины.

В середине мая компания согласилась освободить сотрудницу от работы с ИИ. «Я пишу и проверяю свой код вручную, что звучит безумно», — заявила 34-летняя Маус. По её словам, ещё два года назад такой подход не казался странным: другого способа разработки просто не было.

Издание отмечает, что случай Маус выбивается из общей практики: компании всё чаще требуют от сотрудников использовать ИИ и следят за тем, как часто они это делают. Тема получила религиозный контекст после заявления Папы Льва XIV, который предупредил, что бесконтрольное развитие технологии может вредить человеческому достоинству и приводить к увольнениям.

Некоторые увидели в позиции понтифика аргумент для отказа от ИИ на работе по религиозным причинам. В США такие обращения могут иметь юридический вес: федеральное законодательство обязывает работодателей учитывать просьбы сотрудников, если они основаны на искренних религиозных убеждениях.