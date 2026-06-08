Россиянам хотят отправлять квитанции за ЖКУ через «Госуслуги»

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Кабмин внёс в Госдуму законопроект о модернизации «Почты России». Он меняет правила доставки писем, квитанций и части госуслуг, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минцифры в понедельник, 8 июня.

По проекту банки не смогут брать с «Почты России» комиссию за приём электронных платежей за ЖКУ — в Минцифры считают, что это поможет убрать скрытые сборы для граждан. Квитанции за коммунальные услуги предлагают направлять через «Госуслуги», бумажные версии сохранят для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учётной записи на портале.

Законопроект также закрепляет статус цифровых почтовых ящиков. Предполагается, что через них граждане и бизнес смогут обмениваться юридически значимыми документами онлайн.

«Почте России» хотят разрешить привлекать сторонние фирмы и ИП для обработки и доставки отправлений. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах предлагают оставить только оператору, УК, ресурсоснабжающим организациям и компаниям, выбранным собственниками. В Минцифры рассчитывают, что это поможет сократить спам в подъездах.

Через отделения можно будет подавать заявления на госуслуги и получать результаты их оформления. Их график смогут менять с учётом нагрузки и потребностей жителей. В правительстве считают, что это особенно важно для отдалённых территорий.

Из первоначальной версии документа убрали пункт о продаже безрецептурных лекарств в отделениях: проект дорабатывали с учётом предложений бизнеса и профильных ведомств. В Минцифры не исключили, что к продаже медикаментов через почту могут вернуться позже, но уже на уровне подзаконных актов.