Ставок больше нет: ФСБ накрыла банду, владевшую 14 онлайн-казино

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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали 24 члена организованного преступного сообщества (ОПС), ещё 8 человек находятся в розыске. Всё они причастны к работе запрещённых в нашей стране онлайн-казино. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 8 июня.

По адресам проживания членов ОПС и в четырёх принадлежащих им офисах прошли обыски. Были изъяты деньги и предметы роскоши, в том числе дорогостоящие автомобили. На имущество фигурантов уголовных дел о незаконной организации азартных игр и неправомерном обороте средств платежей наложен арест.

По данным ФСБ, платформа обеспечивала сервисную обработку операций в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino.

«Структура преступного сообщества включала в себя финансовый блок — обеспечивал незаконный оборот средств платежей, координировал деятельность по приобретению дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи», — раскрыли некоторые детали в спецслужбе, отметив, что роли в ОПС были строго распределены: операционный блок, бухгалтерия, а также служба безопасности.