Безвизовая Азия: Россия ведёт переговоры с тремя странами об упрощённом режиме для туристов

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Россия ведёт переговоры об отмене виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом ТАСС сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем ещё Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — отметил Кондратьев.

По словам главы департамента, Министерство иностранных дел РФ сейчас ведёт активную работу по согласованию документов. В настоящее время безвизовый режим у России действует с 80 странами.