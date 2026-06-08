150 самолётов в день: у границ Калининградской области пройдут масштабные учения ВВС НАТО

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В небе над Балтийским морем у границ Калининградской области пройдут масштабные учения ВВС НАТО Ramstein Flag 2026. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 8 июня.

Тренировочные полёты — не меньше 150 в день — пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. В манёврах задействуют более 150 различных машин, в том числе, американский воздушный радар Boeing E-3 Sentry. Во время учений также будут применяться средства ПВО.