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В Центральной Африке вспышка Эболы может побить рекорд 2014 года

  1. Россия и мир
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Вспышка лихорадки Эбола в Центральной Африке может достигнуть масштабов эпидемии 2014 года или превысить их. Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), аналитики которых рассчитали несколько сценариев развития ситуации.

В худшем случае число заболевших может превысить 20 тысяч человек. Эксперты подчёркивают, что реальная динамика будет зависеть от скорости распространения инфекции и мер, которые примут для её сдерживания.

По данным The Guardian, руководитель оперативного штаба CDC по борьбе с Эболой Сатиш Пиллаи допускает повторение масштабной эпидемии, если вспышку быстро не остановят. Дженнифер Нуццо, возглавляющая Центр исследований пандемий Университета Брауна, тоже считает ситуацию опасной, но призывает не относиться к расчётам слишком серьёзно — из-за нехватки данных предугадать реальные масштабы проблемы сейчас трудно.

В конце 2015 года в России зарегистрировали вакцину от лихорадки Эбола. В 2016-м её представили Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

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Здравоохранение и медицина