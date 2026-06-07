Президент Литвы призвал не обсуждать возможную отставку главы МИД, который попал в скандал из-за слов о Калининграде

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не обсуждать возможную отставку министра иностранных дел Кястутиса Будриса, которого критиковали из-за слов о «нейтрализации» Калининградской области. Об этом пишет LRT.
«Сейчас говорить об одном конкретном министре, тем более что не выдвигается никаких конкретных, осязаемых обвинений, не очень ответственно и не очень серьёзно», — заявил Науседа.
По его словам, претензии распространяют анонимные источники, а сами упрёки остаются «очень абстрактными». Президент Литвы не увидел серьёзных расхождений между программой правительства и работой министра. Науседа также предположил, что повышенное внимание к теме отставки может быть связано «с популярностью Будриса в кабмине».
«Думаю, следует сосредоточиться на тех действительно важных решениях, которые, я надеюсь, вскоре появятся в правящей коалиции, и двигаться дальше», — добавил глава республики.
18 мая в интервью Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Калининградская область мешает быстрой регионализации. По его словам, НАТО нужно «нейтрализовать» российский полуэксклав. После этих слов правящая партия республики захотела выбрать нового главу МИД.