Президент Литвы призвал не обсуждать возможную отставку главы МИД, который попал в скандал из-за слов о Калининграде

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не обсуждать возможную отставку министра иностранных дел Кястутиса Будриса, которого критиковали из-за слов о «нейтрализации» Калининградской области. Об этом пишет LRT.

«Сейчас говорить об одном конкретном министре, тем более что не выдвигается никаких конкретных, осязаемых обвинений, не очень ответственно и не очень серьёзно», — заявил Науседа.

По его словам, претензии распространяют анонимные источники, а сами упрёки остаются «очень абстрактными». Президент Литвы не увидел серьёзных расхождений между программой правительства и работой министра. Науседа также предположил, что повышенное внимание к теме отставки может быть связано «с популярностью Будриса в кабмине».

«Думаю, следует сосредоточиться на тех действительно важных решениях, которые, я надеюсь, вскоре появятся в правящей коалиции, и двигаться дальше», — добавил глава республики.