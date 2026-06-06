Эксперты уверены, что во время ЧМ‑2026 болельщики выпьют рекордный объём пива

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Во время чемпионата мира по футболу 2026 года болельщики могут выпить рекордное количество пива — около 1,2 млрд дополнительных полулитровых кружек. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на расчёты аналитиков инвестиционного банка Jefferies.

Эксперты основывались на данных прошлых турниров и учли, что в 2026 году FIFA расширила число участников с 32 до 48 команд. Соответственно, количество матчей выросло с 64 до 104. По оценкам Jefferies, за 39 дней турнира продажи пива увеличатся на 3%, что соответствует прибавке в 5,9 млн гектолитров в годовом выражении — те же 1,2 млрд кружек или около 1 млрд британских пинт.

Аналитики считают, что производители напитка получат сильный импульс на фоне падения мирового потребления пива в 2025 году на 1%. Турнир пройдёт в странах с развитой «пивной» культурой — США, Мексике и Канаде, — а расписание матчей составлено так, чтобы совпадать с пиковыми часами работы баров и пабов с обеих сторон Атлантики — с 17:00 до 23:00.