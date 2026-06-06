В Лас‑Вегасе возвели самый большой в мире шалаш из простыней

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В Лас‑Вегасе группа старшеклассников и взрослых жителей воплотила в жизнь детскую мечту — они построили самый большой в мире шалаш из простыней. Сооружение заняло площадь 1 320 квадратных метров и официально попало в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Popular Science.

Предыдущий рекорд принадлежал участникам проекта из Южной Каролины, где аналогичный «форт» занимал около 1 140 квадратных метров.

«Это самое крутое, что мы когда-либо делали! Это доказывает, что мы можем добиваться великих целей, когда работаем сообща!» — заявили организаторы.

Собрать необходимое количество белых простыней оказалось непросто. Авторам проекта помогли сотрудники отелей округа Кларк, а площадкой стал спортзал местного общественного центра. Конструкцию собрали из сотен простыней, закреплённых на шестах, верёвках, трубах и канцелярских зажимах. После завершения стройки «форт» протестировали дети из приёмных семей — они первыми исследовали гигантский шалаш.