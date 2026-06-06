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В центре Вены прошёл митинг против санкций в отношении России, политики Евросоюза и вовлечения Австрии в международные конфликты. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 6 июня.

Акция началась около 13:00 по местному времени. Участники прошли маршем по центральным улицам, несли государственные флаги, били в барабаны и скандировали лозунги в поддержку нейтралитета Австрии. На плакатах были размещены критические высказывания в адрес НАТО и антивоенные призывы.

Один из организаторов митинга Мартин Руттер, выступая перед собравшимися у ведомства канцлера, заявил, что Австрия как нейтральное государство «не имеет права вступать ни в какие военные союзы». Он призвал власти проводить политику, соответствующую этому статусу. «Нет НАТО, нет ЕС, да — австрийскому пути в условиях полного суверенитета», — сказал Руттер под аплодисменты участников.

Он также раскритиковал Евросоюз, назвав его «вассалом американской политики», и осудил санкции против России. По словам Руттера, США сами продают европейцам российский газ и нефть «по высокой цене».

Организатор митинга заявил, что нынешнее австрийское правительство стало «самым большим и дорогим» в истории страны, а число чиновников и функционеров на госслужбе — беспрецедентным. Кроме того, он выступил против финансовой поддержки Украины, отметив, что вернуть кредиты страна не сможет, а платить за это придётся членам ЕС. По данным полиции, в акции приняли участие от 350 до 500 человек.