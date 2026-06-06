Глава АЮР: вводить адвокатскую монополию в России не планируют

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В России не рассматривается вопрос о введении обязательного статуса адвоката для участия в гражданских процессах. Об этом РИА Новости на полях ПМЭФ сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Минюст в июле прошлого года предлагал проект о так называемой адвокатской монополии, согласно которому представлять интересы в суде могли бы только люди со статусом адвоката. Сейчас такое правило действует лишь в уголовном процессе. Инициатива получила широкую критику, а в апреле ведомство заявило, что поправки будут доработаны.

«Речь о введении адвокатской монополии точно не идёт. Однозначно, такие вещи будут обсуждаться. Все прекрасно понимают последствия, потому что у нас гражданских споров огромное количество. Если уголовных дел рассматривается в год от 700 до 800 тысяч, то гражданских — около 20 миллионов. Тема обсуждается, но чтобы каждый гражданин мог обращаться в суд за защитой своих прав только через адвоката — такой темы нет», — подчеркнул Груздев.