Учёные заявили, что чрезмерно вежливое общение с ИИ увеличивает энергопотребление и вредит экологии

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Международная группа специалистов изучила влияние общения с искусственным интеллектом на энергопотребление и пришла к выводу, что длинные, чрезмерно вежливые сообщения увеличивают нагрузку на дата-центры. Об этом говорится в отчёте, подготовленном экспертами ООН, пишет NewScientist.

По оценкам исследователей, к 2030 году на ИИ будет приходиться около 378 тераватт‑часов в год, а на центры обработки данных — 945 тераватт‑часов. Это почти 3% от прогнозируемого мирового потребления электроэнергии. Авторы отмечают: за счёт сокращения количества слов при общении с чат-ботами энергозатраты могут уменьшиться примерно на четверть.

Специалисты объясняют, что большие языковые модели анализируют текст небольшими блоками — токенами. Чем короче сообщение, тем меньше информации нужно обработать, а значит, оборудование потребляет меньше электричества. При этом отказаться можно даже от привычных «спасибо» и «пожалуйста», если они не несут смысловой нагрузки.

«Мы не призываем вас грубить искусственному интеллекту. Но не попадайтесь в ловушку взаимодействия и не влюбляйтесь в него», — заявил Каве Мадани из Международного института водных ресурсов при Университете ООН.

В отчёте также подчёркивается, что чрезмерная эмоциональная привязанность к цифровому собеседнику может негативно сказаться на психологическом состоянии человека.