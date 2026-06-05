Павел Дуров заявил, что блокировки отдаляют Россию от цифрового суверенитета

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Павел Дуров опубликовал заявление в своём телеграм‑канале, комментируя ситуацию с блокировками и цифровой политикой в России. По его словам, из‑за ограничений специалисты, которые могли бы создать отечественную мобильную операционную систему, массово уезжают, что делает невозможным реальный цифровой суверенитет.

Он отмечает, что отсутствие собственной ОС оставляет все мобильные приложения — и российские, и зарубежные — уязвимыми для внешнего контроля. Американские платформы iOS и Android, по мнению Дурова, позволяют точечно ограничивать контент и получать доступ к данным через встроенные механизмы и магазины приложений.

Замена зарубежных сервисов на отечественные при сохранении иностранных ОС он назвал «сменой упаковки» и «потёмкинскими деревнями». Автор также заявил, что действия чиновников, ограничивающих интернет под предлогом цифровой безопасности, фактически отбрасывают страну назад и играют на руку США.