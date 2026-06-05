Исследование: сотрудники на удалёнке чаще сталкиваются с психическими проблемами

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Американские исследователи выяснили, что дистанционный формат может усиливать чувство одиночества и повышать риск психических расстройств. Об этом пишет «N+1».

Группа учёных проанализировала данные пяти национальных опросов, проведённых с 2011 по 2024 год. В выборку вошли ответы более чем 588 тысяч взрослых американцев. Период пандемии в исследование не включили, чтобы не искажать результаты. После массового перехода на удалёнку показатели одиночества выросли на 58%. По данным исследования, 84% сотрудников, работающих из дома, проводили весь рабочий день практически без общения — не только с коллегами, но и с людьми вне работы, вроде продавцов или бариста.

Исследователи отмечают, что после пандемии среди удалёнщиков участились случаи психических расстройств. Они чаще обращались к психиатрам и психотерапевтам и начинали принимать препараты, связанные с лечением эмоциональных нарушений. При этом офисные сотрудники столкнулись с подобными проблемами заметно реже.

Больше всего негативные последствия затрагивали одиноких людей. Тем, у кого есть активное общение вне работы, удавалось легче компенсировать отсутствие контактов в течение дня. Авторы исследования советуют работодателям учитывать психологические риски удалённого формата и продумывать меры поддержки сотрудников.