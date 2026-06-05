Над Землёй нависли облака солнечной плазмы: началась сильная магнитная буря

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Ночью на Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится до наступления субботы. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Причиной космической непогоды, пик которой придётся на утро пятницы, стал приход к Земле сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных 3 июня Солнцем в результате серии сильных вспышек.

«Буря будет иметь непрерывный характер, поскольку, согласно расчётам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров. Необоснованный оптимизм сохранять можно. Для реалистов сообщим, что бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории», — прокомментировали специалисты космическую непогоду, силу которой оценивают в 7 баллов из 10.