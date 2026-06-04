«Бесовщина» против «доносов»: Мизулина и Собчак разошлись во взглядах из-за интервью с блогером в День защиты детей

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Ксения Собчак и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вступили в публичную конфронтацию после выхода интервью. Одни назвали новое видео журналистки пропагандой, а другие — проявлением свободы слова.

Поводом послужил разговор Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком. Мизулина отреагировала на интервью в своих соцсетях, назвав выпуск «провокацией» и «бесовщиной». Её главное возмущение вызвала дата публикации — 1 июня.

«Эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?», — написала глава ЛБИ.

Она также анонсировала обращение в МВД с просьбой проверить материал на предмет пропаганды ЛГБТ*, запрещённого в России экстремистского движения. Ответ Собчак не заставил себя ждать. Журналистка отвергла обвинения в своей публичной реакции.

«Есть чёткий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», — парировала Собчак.

Мизулину она напрямую обвинила в «пещерной гомофобии и доносительстве», посоветовав тратить силы на помощь детям вместо «написания жалоб». Конфликт мгновенно привлёк внимание других медийных лиц: например, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пообещал подключить Роскомнадзор.

Самой острой частью ответа Собчак стал переход к личности супруга Мизулиной — певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова). Журналистка не только указала на эпатажный образ оппонентки, но и напомнила о деталях личной жизни чиновницы.

«В Москве брутальные бородатые парни килты шотландские на Китай-городе носят, ни разу не видели? Я бы посмотрела, как с них попробовал бы спросить за традиционные ценности ваш напомаженный муж в латексе и коже с обесцвеченной чёлкой, который в общем доступе показывает видео, как лижет Байкал, имитируя оральный секс», — заявила Собчак.

Ключевым аргументом в её риторике стало упоминание даты раскрытия отношений Мизулиной и Дронова. Собчак напомнила, что 2024-й в России был официально объявлен Годом семьи, и именно в этот период, по данным СМИ, распался предыдущий брак SHAMAN'а.

«Я правильно помню, он ведь ушёл к вам от жены в Год семьи, не так ли? — обратилась журналистка к Мизулиной. — Вот ведь тоже как совпало, да? В эту игру могут играть двое, моя дорогая».

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.