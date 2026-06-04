Исследование: больше половины зумеров и поколения «альфа» не умеют определять время по стрелочным часам

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Больше половины представителей поколений Z и «альфа» не умеют определять время по стрелочным часам. Об этом, ссылаясь на исследование компании SUNLIGHT, пишет «Газета.Ru» в четверг, 4 июня.

По данным опроса, о такой проблеме заявили 54% молодых респондентов. При этом стрелочные часы остаются востребованным аксессуаром: их всё чаще воспринимают как часть образа, а не как предмет для сверки времени. Почти каждый второй (49%) не знает, как вкрутить лампочку.

Взрослые чаще всего видят проблему в зависимости подростков от навигаторов: 86% считают, что молодые люди плохо ориентируются в городе без карт. Ещё 73% говорят о пробелах в математике — якобы школьники с трудом вспоминают таблицу умножения и считают в уме.

По мнению почти 70% взрослых, тинейджерам сложно считать наличные и сдачу. Треть участников исследования предполагает, что молодые люди не отличают пододеяльник от простыни, каждый четвёртый — что они не знают значения слова «перстень».

Сами зумеры и «альфа» относятся к таким пробелам спокойнее. Только 18% молодых людей удивляются, что их сверстники не знают вещей, привычных для старших поколений. Среди главных трудностей они называют подсчёт банкнот, ориентирование без приложений, стрелочные часы и таблицу умножения.

Когда нужно быстро вникнуть в бытовой вопрос, молодые люди чаще всего идут в интернет — так поступают 62%. Ещё 46% обращаются к нейросетям. Родители оказались только на третьем месте среди источников информации: их спрашивают 42% подростков.