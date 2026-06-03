Австралия летом начнёт обучать украинских военных в Польше

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Австралийские силы обороны начнут подготовку украинских военнослужащих на территории Польши в середине 2026 года. Об этом сообщило министерство обороны Австралии, пишет РИА Новости в среду, 3 июня.

По словам вице‑премьера и министра обороны Ричарда Марлза, обучение будет проходить в рамках многонациональной операции «Легио», которую возглавляет Норвегия. «Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией «Легио» для обучения украинского персонала в Польше, продолжая оказывать поддержку в рамках австралийской операции «Куду»», — заявил он.

Сейчас австралийские инструкторы тренируют украинских военных в Британии в рамках операции «Куду». Перенос части подготовки ближе к украинской границе, как отметили в ведомстве, позволит «лучше соответствовать оперативным потребностям Украины».

«Канберра также продолжит участвовать в инициативах НАТО по поддержке Киева — в том числе в коалиции по поставкам беспилотников и международных программах подготовки личного состава.