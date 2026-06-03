Юрист объяснил, можно ли пользоваться чужой транспортной картой

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Россияне вправе ездить в общественном транспорте по чужим проездным, если карта не является именной. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

По её словам, передавать можно только обычные, не привязанные к конкретному человеку карты. «Такие проездные билеты, как неименная карта «Тройка», можно передавать другим. Передача льготных билетов запрещена, поскольку они подтверждают льготу конкретного человека», — пояснила Мурашкина.

Она уточнила, что пассажиры, предъявившие чужой льготный билет, считаются безбилетниками. Льготное право на проезд имеют, например, пенсионеры, ветераны, инвалиды, сироты, приёмные родители, почётные доноры, а также школьники и студенты.