Учёный РАН заявил, что искусственный интеллект лишь имитирует понимание человека

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Роботы не способны по‑настоящему понимать человека и всегда будут лишь имитировать такое понимание. Об этом в интервью РИА Новости рассказал академик РАН, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований Владислав Лекторский.

По словам учёного, подлинное взаимопонимание возможно только между людьми. «Я могу понимать другого человека, он меня может понимать, а робот никогда вас не будет понимать. Он будет создавать видимость, имитировать, может быть. Но вы быстро поймёте, что это имитация. Это всегда будет распознано», — сказал Лекторский.

В качестве отрицательного примера он привёл случаи регистрации «браков» между людьми и роботами, которые, по его словам, уже встречаются в некоторых странах. Академик подчеркнул, что машина не способна заменить человека в эмоциональной и социальной сферах.

«Можно создать программу, что вроде бы человек, но не человек, а машина, которая может разговаривать. Она отвечает на вопросы, вроде бы входит в ваше состояние. Но на самом деле она ведёт себя в соответствии с той программой, которая в неё заложена, и с теми готовыми ответами, которые туда внесены. Она не может учесть конкретные ситуации», — пояснил учёный.

Лекторский добавил, что искусственные системы по определению не могут стать тем, чем является человек, поскольку лишены уникальных человеческих способностей.