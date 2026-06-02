В России предложили выдавать деньги на школьный выпускной многодетным и малоимущим семьям

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В Госдуме предложили ввести единовременную выплату для многодетных и малообеспеченных семей на школьный выпускной. Соответствующее обращение депутаты фракции «Новые люди» направили главе Минтруда Антону Котякову, передаёт РИА Новости во вторник, 2 июня.

Авторы инициативы предлагают закрепить выплату на федеральном уровне, но не заменять ею региональные меры поддержки к началу учебного года. Деньги хотят выделять родителям школьников, которые заканчивают 9 или 11 класс.

Парламентарии объяснили, что участие в выпускном не должно зависеть только от доходов родителей. По их мнению, отдельная поддержка снизит нагрузку на российские семьи и поможет детям не пропускать праздник из-за нехватки денег.