Россия запретила вывозить авиакеросин до конца ноября

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В РФ ввели временный запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах. Об этом российский кабмин пишёт на своём сайте в понедельник, 1 июня.

Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. В правительстве объяснили решение необходимостью поддерживать стабильность на внутреннем рынке топлива.

Запрет не коснётся топлива в технологических ёмкостях воздушных судов, находящихся в пути. Исключение также сделали для партий авиакеросина, которые оформили по таможенным процедурам до вступления постановления в силу, и для поставок по межправительственным соглашениям.