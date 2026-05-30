Россия продлила упрощённый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Владимир Путин продлил действие упрощённого механизма импорта товаров из стран Евразийского экономического союза. Соответствующий указ опубликовали на интернет-портале правовых актов в субботу, 30 мая.

Согласно документу, срок действия особого порядка таможенного регулирования продлён: вместо 31 мая он будет действовать до 31 августа 2026 года включительно. Упрощённый механизм позволяет индивидуальным предпринимателям и российским компаниям подтверждать происхождение товаров и проводить их маркировку уже после ввоза на территорию России. Такой порядок введён в конце апреля и направлен на облегчение импортных процедур.

Евразийский экономический союз включает Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. Объединение создано для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.