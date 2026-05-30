Москва и Нью‑Дели ведут переговоры о выпуске Су‑57Э на индийских заводах

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Москва и Нью‑Дели ведут консультации о возможной организации производства российских истребителей пятого поколения Су‑57Э в Индии. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе по военно‑техническому сотрудничеству России.

В ведомстве отметили, что Россия предложила индийской стороне развернуть выпуск самолётов на территории страны. Переговоры уже идут. ФСВТС напомнила, что за более чем 60 лет военно‑технического сотрудничества Индия освоила производство широкого спектра вооружений российского и советского происхождения. Сейчас по лицензии выпускаются Су‑30МКИ, танки Т‑90С, автоматы АК‑203, артиллерийские комплексы АК‑630 и разнообразные боеприпасы. По словам представителей службы, Индия заинтересована в продолжении такого формата партнёрства.

Су‑57Э — экспортная версия российского многоцелевого истребителя пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Он предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, малозаметным покрытием, внутренними отсеками вооружения и современным бортовым оборудованием. Самолёт впервые показали Индии на выставке Aero India 2025, где он вызвал большой интерес.