Роскосмос показал снимок первой открытой человечеством планетарной туманности

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Роскосмос опубликовал изображение туманности Гантель — первой планетарной туманности, открытой человеком. Фото и комментарий к нему госкорпорация разместила в своём телеграм-канале.

В Роскосмосе напомнили, что туманность Гантель была обнаружена французским астрономом Шарлем Мессье в 1764 году. Она представляет собой облако газа, которое сбросила умирающая звезда. Свет от объекта идёт до Земли примерно 1 360 лет, а характерная форма напоминает гантель или «космическое яблоко».

Съёмку провели с помощью телескопа ТАЛ‑200К. Общая выдержка кадра составила 10 часов.