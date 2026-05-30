12:44

В российских школах больше не будут ставить оценки за поведение детям 1-х классов

  1. Россия и мир
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Минпросвещения официально исключило учеников первых классов из системы оценок за поведение. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины на уроках и поведения в школе остаётся за педагогами и другими ответственными сотрудниками. Однако для учеников первых классов выставлять оценки «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» теперь не будут.

«Положение настоящего абзаца не распространяется на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

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Учеба и образование