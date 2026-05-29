Число европейцев, желающих получить гражданство России, постоянно растёт — МВД

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Число европейцев, желающих получить гражданство России, растёт. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексея Егорова.

«Конечно, растёт. Есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются», — сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, растет ли число европейцев, желающих получить российское гражданство.

Егоров отметил, что исполняются также указы президента, которые касаются поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и поддержки переселения в РФ иностранных граждан, представляющих интерес для страны.