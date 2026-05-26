В России участники СВО и их супруги получат право на бесплатное ЭКО

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий и их жен. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают включить вспомогательные репродуктивные технологии в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Это позволит семьям ветеранов проходить процедуру ЭКО за счёт государства.

В пояснительной записке говорится, что жёны участников СВО всё чаще поднимают вопрос о возможности стать матерями. Многие военнослужащие уходят на службу, не успев завести детей, а коротких отпусков бывает недостаточно для этого. В случае гибели супруга женщина теряет возможность родить от него ребенка.

Согласно законопроекту, сами ветераны и их жёны смогут бесплатно воспользоваться процедурами ЭКО. При этом забор и заморозку биоматериала им придется оплачивать самостоятельно. Документ также предусматривает, что после смерти ветерана его вдова сможет пройти процедуру бесплатно, если биоматериал был заранее заморожен, а сам мужчина при жизни нотариально разрешил его использование после смерти.